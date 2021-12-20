Берлин, 20 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Власти ФРГ должны сделать выводы из теракта на рождественской ярмарке в Берлине, совершённого в 2016 году, и компенсировать допущенные ими ошибки. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на поминальной службе в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в день пятилетия теракта. Об этом сообщает 20 декабря немецкое агентство DW.

Франк-Вальтер Штайнмайер

«Государство не смогло сдержать обещание о защите, безопасности и свободе», — сказал Штайнмайер, отметив, что власти обязаны «исправить ошибки, которые привели к тому, что теракт не был предотвращён».

Президент ФРГ подчеркнул, что в случае появления у правоохранительных органов дополнительных сведений об этой атаке необходимо продолжить расследование. «Только так можно будет снова завоевать доверие людей к своему государству», — отметил он.

Напомним, 19 декабря 2016 года террорист Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац в Берлине, в результате чего погибли 13 человек, ещё около десяти получили ранения. Нападавший смог скрыться и бежал в Италию, где был позднее ликвидирован полицией.