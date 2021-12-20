Москва, 20 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Всё больше предприятий оборонно-промышленного комплекса России начинают осознавать значение диверсификации производства. Об этом 20 декабря заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

«Диверсификация деятельности, безусловно, будет повышать их технологические возможности, и, значит, будет улучшаться их работа и по основной линии — по линии оборонки», — заявил Путин.

«Мне кажется, что всё больше предприятий это начинают понимать», — ответил Фрадков.