Чита, , 14:39 — REGNUM Правительство Забайкальского края, несмотря на вызовы — коронавирус, ЧС, не ослабляет работу над главными целями, приоритетами и задачами в развитии Забайкалья. Об этом в ходе послания краевому парламенту 19 декабря заявил губернатор Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Дорогами Забайкалья Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Наш приоритет — люди, забайкальцы. В последнее время удалось в три раза замедлить ежегодное с 1990 года снижение численности населения региона. Однако, нужно не замедление падения, а уверенный рост населения. Ради этого создаются условия для новых, больших семей», — пояснил глава Забайкалья.

В настоящее время в регионе реализуются программы «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный гектар». Первой уже воспользовались 1784 семьи, 4761 человек получил свой гектар. По мнению главы региона, также важна социальная поддержка населения, особенно незащищённых категорий.

«Свыше 7 миллиардов рублей в год нами направляется на поддержку более чем 93,6 тысячи семей с детьми. Дальневосточный материнский капитал на выплаты от 145 до 190 тысяч с начала года оформили 1,5 тысячи забайкальских семей. Более 63 тысяч семей сегодня получают выплаты на 79 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Объем выплаченных средств за 2020−2021 годы составил 7,8 миллиарда рублей», — уточнил Александр Осипов.

Он добавил, что после вхождения в ДФО появились дополнительные единовременные выплаты при рождении первого ребенка — ими охвачено 9,3 тысячи семей. На поддержку материнства по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» было направлено 6,3 миллиарда рублей.

Благодаря федеральному софинансированию выплаты в 14 тысяч рублей на третьего или последующих детей получили 7,2 тысячи семей. Как результат — число третьих и последующих рождений выросло на 8% за три года. Наметилась устойчивая тенденция к многодетности. В тоже время руководитель Забайкалья отметил, что пока рождаемость не достигает необходимого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил, что сбережение народа — высший приоритет и комплексная задача государства и общества.

Программа будет реализовываться в рамках региональной комплексной программы «Здоровое Забайкалье». Документ включает 175 мероприятий и состоит из шести подпрограмм: «Повышение качества жизни», «Забайкальская семья», «Здоровье и долголетие», «Будущее поколение», «Культура и ценностные ориентации», «Репродуктивное здоровье». В июне 2021 года власти Забайкалья обнародовали региональную программу народосбережения.

Читайте также: Забайкалье озаботилось народосбережением