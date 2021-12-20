Берлин, , 17:09 — REGNUM Россия не может диктовать условия НАТО и представлять альянсу списки своим требований, заявила новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время своего первого официального визита в Литву. Об этом сообщает 20 декабря немецкое агентство DW.

«Мы должны поговорить друг с другом, что означает обсуждение предложений, выдвинутых Россией. Однако нельзя допустить, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как они должны себя позиционировать», — заявила Ламбрехт в ходе осмотра немецких войск в Литве.

Он добавила, что нынешнюю напряженность между Россией и НАТО «необходимо разрешать на дипломатическом уровне, но также и путём создания надёжных средств сдерживания».

Напомним, ранее Россия передала США и их союзникам список требований, которые включают вывод усиленных батальонов НАТО из стран Прибалтики и Польши. Также Москва хочет получить юридическую гарантию того, что НАТО откажется от военных действий в Восточной Европе.