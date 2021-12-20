Тбилиси, 20 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Отношения Армении и Грузии достигли такого уровня, которого ещё никогда не было. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян при встрече с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Наша заслуга заключается в том, что между двумя странами, между правительствами нет никаких недоразумений и отношения у нас действительно идеальные», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Грузия и Армения всегда готовы вносить свой вклад в то, чтобы в Закавказье была стабильность и «мирное соседство».

Напомним, Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом 20 декабря. В столице Грузии пройдёт заседание межправительственной грузино-армянской экономической комиссии, на которой стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами.