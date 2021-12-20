Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Камчатском крае в 2020 году геотермальнымим, гидро‑ и ветровыми электростанциями было выработано 28,54% электрической и 17,44% тепловой энергии. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

По её словам, в крае реализуются несколько «зелёных» энергетических проектов. Это строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт и выработкой около 275 млн кВтч/год. ГеоЭС заместит электроэнергию Камчатских ТЭЦ на 24,8% и сэкономит 118,5 тыс. тонн условного топлива и выбросы от него. Для увеличения выработки будут пробурены 4-х километровые скважины на Мутновском месторождении парогидротерм.

Также устанавливается бинарная геотермальная электростанция на 13 МВт стоимостью 3,5 млрд рублей, использующая сбросный сепарат Мутновской ГеоЭС. Станция на 4,6% заместит выработку Камчатских ТЭЦ.

Идёт строительство малой ГЭС-4 на реке Толмачева мощностью 10 МВт с выработкой 55 млн кВтч/год. Она заместит выработку Камчатских ТЭЦ на 3,5% и сэкономит 23,69 тыс. тонн условного сжигаемого топлива.

Модернизируются солнечная электростанция в поселке Тиличики мощностью 1 МВт и ветровая электростанция мощностью 0,6 МВт, солнечная электростанция в поселке Оссора мощностью 1,8 МВт, а также солнечный накопитель энергии емкостью 500 КВт.

В поселках Ключи и Козыревск модернизируются солнечные электростанции мощностью 1,6 МВт и 500 КВт соответственно.

В поселках Палана, Манилы и Каменское прорабатываются варианты энергоустановок на возобновляемых источниках энергии мощностью 890 кВт.

В результате доля возобновляемой энергии в энергетике Камчатки составит 6,41%, замещение выработки на углеводородном топливе составит 7,58 млн кВт*ч/год, а экономия топлива — 2,814 тыс. тонн условного топлива.

Анна Головань подчеркнула, что региональная «Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2021−2025 годы» предусматривает постепенное замещение углеродного топлива на возобновляемые источники энергии.