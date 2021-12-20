Москва, , 14:36 — REGNUM Пресс-конференция в формате онлайн, которая посвящена перспективам участия команды «КАМАЗ-мастер» в 44-й по счету гонке «Дакар» 2022 года, стартующей 2 января, прошла в Москве. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли Daniel P. Gauer

Онлайн-конференция проходила в МИА «Россия сегодня» и началась в 13:00.

Также известно, что команда выставит на гонку четыре грузовика, два из которых — уже известные болельщикам КАМАЗ-43 509 и два новых — КАМАЗ-435 091 семейства К5.

Отметим, команда «КАМАЗ-мастер», созданная в 1988 году, по праву считается сильнейшей в мире в классе гоночных грузовиков. Она 18 раз становилась победителем гонки «Дакар». Успехи команды ярко показывают потенциал отечественного автомобилестроения. Каждый год специалисты завода вносят улучшения в конструкцию, что позволяет много лет прочно удерживать лидирующие позиции в этом крайне сложном виде спорта.