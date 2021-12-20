Москва, 20 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Москве 20 декабря состоится церемония награждения победителей кого конкурса к 800-летию Александра Невского.

Художник Юрий Пантюхин Александр Невский

Начало мероприятия запланировано на 15:00, оно состоится в историческом парке «Россия — Моя история» в 57-м павильоне ВДНХ. Участники творческого конкурса создали художественные, монументальные и музыкальные произведения к празднованию 800-летия князя.

Почётными гостями мероприятия станут помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Участниками конкурса стали более 250 человек. Это молодые люди от 18 до 35 лет из 51 региона России.