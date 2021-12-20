Джакарта, , 14:35 — REGNUM Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре заявило, что 1600 индонезийских граждан пострадали от наводнения в Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение Philippe Semanaz

По данным посольства, наиболее пострадавшие от наводнения районы включают Селангор, Келанг, Серимуда и район Меру. Процесс эвакуации граждан Индонезии продолжается.

Наводнение в соседней с Индонезией стране произошло из-за обильных осадков. Подобные ливни здесь бывают раз в сто лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере пять человек погибли и 41 тысяча человек лишились своих домов из-за наводнения в Малайзии.

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