Махачкала, 20 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В образовательных организациях Дагестана могут отказаться от проведения массовых новогодних утренников. Праздничные мероприятия могут отменить из-за серьезной ситуации по гриппу и в связи с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора, сообщили в минобре республики.

Clker-Free-Vector-Images Запрет

«Согласно письму Роспотребнадзора, муниципальным образованиям рекомендовано не проводить массовых мероприятий в образовательных организациях в целях избежания распространения заболеваемости ОРВИ», — приводит ТАСС слова представителя минобра.

Известно, что в связи с большим числом заболевших гриппом и ОРВИ детей, на прошлой неделе карантин был объявлен в 14 школах Дагестана.

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