Москва, 20 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Риски российской экономики сильно преувеличены Всемирным банком, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Pixabay.com Рост экономики

«Что касается влияния пандемии на российскую экономику, то следует исходить из следующего. По состоянию на 18 декабря 2021 года, количество вакцинированных в США составляет 72%.

В Европе количество вакцинированных зависит от страны и находится в диапазоне от 22% (Босния и Герцоговина) до 75% (Бельгия).

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 по состоянию на 16 декабря достиг 57,7%.

Однако это данные с учетом ее огромной территории. В крупных городах количество вакцинированных имело значительно более высокие показатели: в Москве процент вакцинированных составляет 72,2%, в Санкт-Петербурге 65,3%.

Таким образом, показатели вакцинации близки к европейским. Конечно, темпы наращивания вакцинации остаются в повестке дня и стоят на контроле органов власти всех уровней.

Количество российских граждан, заразившихся новым штаммом коронавируса пока минимально, в отличие от Европы и США. Наши ученые в ближайшее время заканчивают доработку вакцины «Спутник V» под «Омикрон» и будут готовы встретить его во всеоружии.

Таким образом, ситуация не столь драматична, как описывает Всемирный банк. Этот риск следует учитывать для российской экономики. В целом, российская экономика преодолела спад, вызванный коронавирусом.

И, благодаря высоким ценам на экспортное сырье, нефть и газ, успехам в реализации национальных проектов России уверенно наращивает обороты и выполняет все взятые на себя социальные обязательства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт заявил, что реальных рисков для российской экономики четыре, в их числе пандемия коронавируса и инфляция.

Читайте также: Во Всемирном банке назвали четыре реальных риска для экономики РФ