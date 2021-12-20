Эль-Камышлы, Сирия, , 14:38 — REGNUM Сирийские военные остановили колонну бронетехники армии США. Об этом 20 декабря сообщает правительственное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, инцидент произошёл в районе населённого пункта Тель-аль-Дахаб южнее города Камышлы. Американские военные попытались въехать на территорию Сирии, находящуюся под контролем правительства страны. Подразделение правительственной Сирийской арабской армии заблокировало движение конвоя, потребовав от командира американских войск изменить маршрут. По итогам инцидента военные США были вынуждены покинуть район.

Контингент армии США действует в Сирии с 2015 года без официального приглашения со стороны правительства страны. В Пентагоне заявляют, что американские войска ведут в регионе борьбу с международным терроризмом и оказывают помощь отрядам курдского ополчения.