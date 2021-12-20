Москва, , 14:33 — REGNUM Центральный Банк готовит предложение об изменении законодательства, чтобы обеспечить возможность гражданам брать кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы планируем инициировать изменения в законодательство о предоставлении потребителю возможности брать кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях», — заявил Чистюхин.

«Эта мера очень хорошо себя зарекомендовала в период 2020 года — надо придать ей постоянный характер», — указал он.