Москва, , 14:32 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украину в январе, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

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Так, оператор газотранспортной системы Украины в сегодня, 20 декабря, предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м — через станцию «Сохрановка».

По итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск 20 декабря, они остались невостребованными.

Напомним, Газпром 15 декабря объявил, что закрыл свои обязательства по транзиту газа через Украину за 2021 год. В пресс-службе компании отметили, что Газпром «продолжает надёжно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину».

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