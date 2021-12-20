Чита, , 14:31 — REGNUM В Забайкалье отмечено не незначительное снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Инны Щегловой.

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«Сейчас на территории Забайкальского края развернуто 1477 коек, занято 72%. Пять моноотделений закрыли в Чите и Забайкальском крае, понемногу начали их сворачивать, ситуация стабилизируется, но все равно 261 случай заболеваемости и пять летальных исходов за сутки — это очень много», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 20 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 043 (+261 за минувшие сутки).

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