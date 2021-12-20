Кабул, 20 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Афганские просители убежища в Индонезии уже несколько лет протестуют из-за многолетней неопределённости своего положения в стране. Информационное агентство «Шафакна» сообщает, что за последние недели они несколько раз выходили на улицы, призывая чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организации по миграции положить конец сложившейся ситуации и переселить их в третью страну.

Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганистан

Афганские беженцы в Индонезии неоднократно выступали с претензиями к УВКБ ООН за отказ от содействия их переселению и за неопределённость их положения.

Просители убежища ранее заявляли, что офис УВКБ ООН в Индонезии «намеренно» взял их в заложники: «Офис УВКБ ООН в Индонезии преднамеренно ограничивает переселение рабочих-мигрантов, и осуществляет это по своему выбору, и прямо или косвенно пытается удержать беженцев в Индонезии».