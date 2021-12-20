Душанбе, 20 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Директор института астрофизики Таджикистана Гулчехра Кохирова стала лауреатом премии «Звезды Содружества». Данная премия учреждена Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества (МФГС) и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Об этом 20 декабря сообщает Азия Плюс.

(сс) luvqs Ученый

«Звезды Содружества» — главная награда СНГ за высочайшие достижения в гуманитарной сфере.

«Премия ежегодно присуждается представителям государств содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ», — отмечает издание.

В 2021 году обладателями премии стали представители девяти стран: оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан), ректор российско-армянского университета Армен Дарбинян (Армения), авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко (Белоруссия), поэт Олжас Сулейменов (Казахстан), главы Национальных Академий наук Мурат Джуматаев (Киргизия) и Ион Тигиняну (Молдавия), ректор МГИМО Анатолий Торкунов (Россия), директор Института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).