Петропавловск-Камчатский, , 14:28 — REGNUM С переводом ТЭЦ Камчатского края на газ местного Нижне-Квакчикского месторождения 55% электричества края стало производиться на местном топливе. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. По её словам, это снизило расходы регионального бюджета на 2−3 млрд рублей в год.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как подчеркнула Головань, возможности газоконденсатных месторождений Камчатского края ограничены, в связи с чем «НОВАТЭК» разрабатывает проект строительства газоприемки в бухте Раковая Авачинской губы с береговой и причальной инфраструктурой и судном-челноком.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» за счет средств «Газпрома» планирует в 2021—2024 годах значительно увеличить газификацию населения Камчатки, уточнила заместитель министра.

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