Курск, 20 декабря 2021, 14:28 — REGNUM В Курске автомобиль полностью провалился в ему, разрытую коммунальщиками при ремонте тепловых сетей. По данному факту проверку начала прокуратура Курской области. сообщили 20 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.
Отметим, что в обстоятельствах падения автомобиля в яму разбирается также полиция Курска. В УМВД по региону сообщили, что на улице Павлова не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения во время ремонта. Протокол по результатам проверки уже направлен в суд.
Автомобиль ВАЗ-21 102 упал в яму, образовавшуюся в ходе ремонта теплосетей, 19 декабря. Обошлось без пострадавших, водитель сам выбрался из салона. Отметим, что ситуация обсуждалась 20 декабря на оперативном совещании под руководством губернатора Курской области.