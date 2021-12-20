Курск, 20 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Курске автомобиль полностью провалился в ему, разрытую коммунальщиками при ремонте тепловых сетей. По данному факту проверку начала прокуратура Курской области. сообщили 20 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Admpereslavl.ru Теплосеть

«Прокуратура Курской области организовала проверку по публикациям в СМИ и сети Интернет о падении автомобиля в яму для ремонта теплосетей. Проведение проверки поручено прокуратуре города Курска. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения и при ведении работ на тепломагистрали», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что в обстоятельствах падения автомобиля в яму разбирается также полиция Курска. В УМВД по региону сообщили, что на улице Павлова не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения во время ремонта. Протокол по результатам проверки уже направлен в суд.

Автомобиль ВАЗ-21 102 упал в яму, образовавшуюся в ходе ремонта теплосетей, 19 декабря. Обошлось без пострадавших, водитель сам выбрался из салона. Отметим, что ситуация обсуждалась 20 декабря на оперативном совещании под руководством губернатора Курской области.