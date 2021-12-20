Баку, , 14:28 — REGNUM Депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев предложил открыть казино на территориях, перешедших под контроль Баку в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Своё заявление народный избранник сделал 20 декабря на заседании в ходе обсуждения проекта закона «О туризме».

«Предлагаю легализовать казино. В России, например, это разрешается в определенных местах страны. Мы можем сделать то же самое и в Азербайджане», — сказал Гасангулиев.

Он отметил, что многие предпочитают играть в азартные игры за границей. Депутат считает, что легализация казино в Азербайджане привлечёт в страну больше иностранных туристов. Гасангулиев также предложил сделать игровую зону на острове Наргин в Каспийском море.

Стоит отметить, что Гасангулиев ранее неоднократно выступал с предложениями разрешить игорный бизнес в Азербайджане.