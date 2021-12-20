Владикавказ, , 14:27 — REGNUM Житель Северной Осетии задержан за публикации в соцсети материалов экстремистского толка. Мужчина создал анонимный Telegram-канал, где размещал высказывания оскорбительного содержания в отношении представителей ряда национальностей, а также в адрес силовиков и представителей действующей власти. Этот факт установили сотрудники центра по противодействию экстремизму по РСО-Алании. Анонимного автора вычислили и задержали. Он признался в содеянном, сооб щили в пресс-службе МВД.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен 35-летний администратор анонимного Telegram-канала, который публично размещал высказывания экстремистского характера, негативно оценивая группу лиц по признакам расы, национальности. Также распространял в неприличной форме информацию, оскорбляющую и унижающую действующую власть, в том числе силовые структуры республики. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В отношении задержанного уже возбуждены два дела об АП о возбуждении ненависти или вражды, а также о распространении в сети интернет информации, оскорбляющей честь и достоинство и выражающей неуважение к обществу и государству. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете.