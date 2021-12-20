Ульяновск, , 14:26 — REGNUM В Ульяновской области между соседями конфликты продолжаются из-за громкой музыки. Трагедией могло завершиться очередное происшествие: на сделавшую замечание соседку набросились с ножом, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что очередной инцидент произошёл в Железнодорожном районе Ульяновска, куда 18 декабря обратилась 72-летняя горожанка. Предварительно полиция установила, что она постучалась к соседям с просьбой сделать музыку потише, что не понравилось хозяйке квартиры.

«Взяв нож, она стала угрожать женщине убийством. Испугавшись, потерпевшая забежала к себе домой и сообщила в полицию», — говорится в сообщении.

Читайте также: Ещё одного жителя Ульяновской области избили из-за музыки

Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу города. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске попал в больницу41-летний мужчина, отказавший гостю в просьбе включить музыку. Предварительно установлено, что во время застолья гость избил хозяина.

Подробнее: Ещё одного жителя Ульяновской области избили из-за музыки

Напомним, что в сентябре 2021 года заведено уголовное дело по факту нападения с топором на троих соседей из-за громкой музыки. В ноябре 2020 года в Чердаклинском районе за замечание в адрес компании молодёжи из-за громкой музыки местный житель отправился на больничную койку.