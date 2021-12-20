Москва, 20 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. День работника органов безопасности России традиционно отмечают в нашей стране 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Этот праздник был установлен указом президента РФ от 20 декабря 1995 года, а до этого он в этот же день в течние нескольких десятилетий отмечался неофициально, как День Чекиста.

С самого начала своего образования органы безопасности стояли на страже национальных интересов России. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период, и сейчас, когда им приходится вести борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, охранять границу.

Такая борьба приносит свои плоды: количество преступлений террористической направленности с 2015 по 2019 год сократилось в России в девять раз, а за этот год работникам органов безопасности удалось предотвратить 65 преступлений террористической направленности.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в стране спецслужбам удалось предотвратить 32 теракта.