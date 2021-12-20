Михайловский район, Рязанская область, 20 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Заглохший трактор МТЗ-80 пропал с парковочной площадки на 203-м километре автодороги Москва — Астрахань в Рязанской области. Технику обнаружили у жителя Михайловского района — мужчина починил машину и отогнал к себе домой, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

С заявлением о пропаже трактора в полицию обратился житель Владимирской области. Он пояснил, что бригада лесорубов под его руководством закончила работы в Михайловском районе, рабочие уехали, а трактор из-за поломки пришлось оставить на придорожной парковке. Спустя несколько дней он исчез.

Оперативники установили, что в ближайшем селе Жмурово проживает 60-летий мастер, славившийся умением завести даже «заглохший намертво» трактор. Соседи подтвердили, что во дворе у мужчины появилась новая сельхозмашина. По предварительным данным, он заметил трактор у дороги, починил его и уехал к себе, спрятав трактор «пока всё не успокоится».

Возбуждено уголовное дело. Похищенную технику изъяли.