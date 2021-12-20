Бухарест, , 14:25 — REGNUM Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну призвал сотрудников компании «Румынские железные дороги» (CFR), начавших забастовку 20 декабря, прекратить акцию и вернуться на рабочие места. По его словам, в настоящее время условий для удовлетворения требований манифестантов нет, передает 20 декабря бухарестский телеканал Digi24.

Протест Nathan Keirn

«Забастовщики должны понимать: даже если мы увеличим заработную плату железнодорожникам хотя бы на 10%, нам придется выделить из бюджета более 1 миллиарда леев ($230 млн), но этих денег в казне нет, — отметил, в частности, он. — В свою очередь, блокирование работы железной дороги больно ударит по отрасли».

Как подчеркнул С. Гриндяну, ни он лично, ни правительство в целом «не намерен рассматривать CFR как «отдельную структуру». «Деньги будут выделяться для транспортной системы в целом, причем — по мере их поступления», — резюмировал министр.

Напомним, акция сотрудников CFR началась со спонтанной забастовки работников вагонных депо Бухареста, Брашова, Арадя и других крупных городов. К протестным манифестациям присоединились машинисты электровозов и тепловозов, а также путеобходчики в десятках регионов страны. Железнодорожники требуют увеличения зарплаты и повышения качества условий труда.