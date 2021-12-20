Чита, 20 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова на оперативном совещании 20 декабря перечислила муниципальные образования региона, где зафиксированы низкие темпы вакцинации населения, а вместе с тем и высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Okuvshinnikov.ru Вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«На оперштабе все обсуждали, проговаривали механизмы действия. Пожалуйста, главы районов, все те наши договорённости выполните. Работайте с неработающим населением, потому что они превалируют в количестве заболевших на протяжении нескольких недель», — сказала Инна Щеглова.

Она сообщила, что в 24 районах Забайкалья количество вакцинированного населения не достигло 80% от плана. Вице-премьер отметила, что в ряде районов при этом фиксируется высокая заболеваемость — выше среднего краевого значения.

Есть и районы, где наблюдаются высокие цифры, которые стабилизировались или идут на незначительное снижение. Среди таких муниципальных образований — Оловяннинский район, Петровск-Забайкальский, Могочинский, Дульдургинский, Хилокский, Приаргунский, Тунгокоченский, Краснокаменский, Балейский, город Чита и другие.

Забайкальский край по темпам вакцинации приближается к среднему значению по доле вакцинированных в России (краевой показатель — 57,3, средний по стране — 56,3).

«Всего лишь один процент отделяет нас от среднего показателя по России. Но при этом целевой коллективный иммунитет у нас несколько выше. Мы на втором месте в ДФО по вакцинации лиц от 60 лет», — добавила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 декабря из общего количества пациентов моногоспиталей Забайкалья 142 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 48 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек