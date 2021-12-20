Сеул, 20 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В 2020 году рынок видеоигр Южной Кореи вырос более чем на 20% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского агентства творческого контента (KOCCA).

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году объём продаж на рынке видеоигр страны составил 18,9 трлн вон (~$15,9 млрд), что на 21,3% больше, чем в 2019 году.

На долю Южной Кореи пришлось 6,9% мировой игровой индустрии стоимостью $209,6 млрд. В связи с этим страна Утренней свежести заняла четвертое место в мире после США, Китая и Японии.

Известно, что мобильные игры стали самым продаваемым видом игр в стране, на который пришлось 57,4% от общего объема продаж, то есть 10,8 триллиона вон (~$9 млрд). Продажи компьютерных игр составили 4,9 триллиона вон (~$4,1 млрд), или 26%, а консольных игр — 1,1 триллиона вон (~$923 млн), или 5,8%.

По данным KOCCA, экспорт видеоигр в стране вырос на 23,1% до $8,2 млрд, а импорт, напротив, упал на 9,2% до $277,9 млн.