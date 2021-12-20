Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов другие её представители в Петербурге обратились к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой не застраивать Охтинский мыс. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба партии.

Проект общественного пространства на Охтинском мысу (эскиз) «Газпром нефть»

«Обращаясь к общемировым тенденциям сегодняшнего дня, да и обозримой исторической перспективы, желание построить интересное современное здание не может превалировать над исторической ценностью места. Несопоставимы сиюминутная выгода от строительства офисного центра и возможности, которые дает развитие бренда Охтинского мыса, равноценного мировым памятникам, гарантирующего стабильно высокий интерес к своим артефактам», — говорится в письме партии в адрес главы «Газпрома».

Напомним, на Охтинском мысе компания «Газпром нефть» планирует построить общественно-деловой центр, с учетом необходимости сохранения археологических находок, сделанных в этом месте.

Справедливороссы призывают пересмотреть план застройки Охтинского мыса для сохранения исторической ценности всего объекта. Представителей партии не удовлетворило соглашение, достигнутое между правительством Петербурга и компанией «Газпром нефть». По этому соглашению компания сохраняет от застройки лишь 15% территории, а остальными 85% может распоряжаться для строительства.

Справедливороссы считают, что процент сохраненной земли должен быть увеличен, в него необходимо включить все объекты историко-культурного наследия мыса. По представлению партии, необходимо переориентировать офисно-общественную концепцию застройки на музейно-археологическую. Они отметили, что петицию против застройки на имя президента РФ Владимира Путина подписали около 20 тыс. человек.

Напомним, на территории Охтинского мыса расположены остатки памятников периода неолита, а также двух шведских крепостей, которые относятся к допетровской эпохе.

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