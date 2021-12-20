Сочи, Краснодарский край, 20 декабря 2021, 14:23 — REGNUM Власти Абхазии очень благодарны России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности и социально-экономического развития республики. Об этом 20 декабря заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются динамично и поступательно.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Абхазии Аслан Бжания 15 декабря на встрече с депутатами парламента республики заявил, что Россия выполняет для Абхазии часть функций, которыми суверенное государство должно заниматься самостоятельно.
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