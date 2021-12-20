Москва, , 14:22 — REGNUM Фактор страха не имеет отношения к инициативам России по гарантиям безопасности. Предпринять радикальные шаги Москву вынудили действия Украины и ряда других стран, которые достигли за последнее время точки кипения. Об этом 20 декабря на презентации доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями — не только Украины, а соседями в принципе — определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что не стал бы выделять Украину как-то особенно в соответствующем контексте, поскольку «есть и другие страны, граничащие с Российской Федерацией, где подлётное время для ударных систем составляет 4−5 минут». На Украине таких подлётных расстояний пока нет, добавил Руденко.

«Просто наша реакция — это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае развития определённых сценариев с нашей стороны будут предприняты определённые шаги», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что здесь уместно говорить не о страхе, а о призывах российской стороны к своим партнёрам остановиться.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, любой участник соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие договора прекратится через 30 дней после получения депозитарием уведомления.

Согласно проекту, в частности, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР.