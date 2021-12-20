Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заразилась коронавирусом, несмотря на прохождение полного курса вакцинации и ревакцинации, об этом она написала 19 декабря на своей странице в Twitter.

«Я регулярно прохожу тестирование на COVID-19, и хотя на этой неделе у меня был отрицательный результат, сегодня у меня был положительный результат», — написала она.

«К счастью, у меня только легкие симптомы, и я благодарен за защиту от тяжелого протекания болезни, которая достигается в результате вакцинации и ревакцинации», — добавила она.

В 2020 году брат Уоррен Дональд Рид Херринг скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции.