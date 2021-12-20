Казань, 20 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В городе Бугульма на пенсионерку в подъезде дома совершил разбойное нападение 49-летний мужчина. Женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали, сообщает 20 декабря МВД по РТ.

BenjaminNelan Молоток

Установлено, что пострадавшая около 16:00 возвращалась домой и, зайдя в подъезд, услышала позади себя шаги. Неизвестный внезапно нанес женщине несколько ударов молотком в область головы, а затем похитил сумку с имуществом, стоимостью около 2 тыс. рублей и скрылся. Женщину доставили в медучреждение.

В ходе оперативных мероприятий подозрение в совершении преступления пало на 49-летнего ранее привлекавшегося в уголовной ответственности уроженца города Чистополь, проживающего два года в Бугульме. Безработный мужчина признался, что нуждался в деньгах и, вооружившись молотком, совершил нападение. Злоумышленник заключен под стражу, возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани неустановленный злоумышленник напал на водителя пассажирского автобуса, ударив его в ходе конфликта острым предметом.

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