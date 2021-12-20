Москва, , 14:20 — REGNUM Требования к бизнесу в отношении хранения бумажных документов заметно сказывается на уровне расходов. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В целях снижения издержек бизнеса необходимо решить вопросы с электронным хранением и использованием документов. Всё ещё много остаётся требований для бизнеса хранить документы на бумаге, что существенно влияет на повышение расходов», — заявил Чистюхин.

«С учётом уровня технологий, и в целях поддержания устойчивого развития у нас есть все основания переходить на безбумажный оборот», — указал он.