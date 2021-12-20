Стокгольм, 20 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Национальный шведский железнодорожный перевозчик SJ отменил порядка ста отправлений поездов, намеченные на рождественские выходные, из-за нехватки сотрудников, поскольку многие проводники заболели на фоне новой волны распространения коронавируса. Об этом 20 декабря написала газета Expressen.

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Отмечается, что в первую очередь затронуты маршруты между крупными городами: «Стокгольм-Гётеборг», «Стокгольм-Мальме», «Стокгольм-Уппсала» и «Линчёпинг-Евле».

Журналисты пишут, что в общей сложности по данным направлениям совершается около 30 поездок в день.

«У нас сейчас много сотрудников находятся в отпуске по болезни», — заявил газете пресс-менеджер SJ Туббе Ланделл, добавив, что пассажирам, заранее купившим билеты, придет уведомление не позднее 20 декабря.