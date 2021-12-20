Москва, , 14:18 — REGNUM Сговоры и «откаты» стали неотъемлемой составляющей отечественной системы государственного заказа в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер Юридической группы «Атлант», Председатель коллегии адвокатов Сергей Квашенинников.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В силу своей специфики такие коррупционные преступления чрезвычайно латентны, ввиду чего их раскрываемость остается на низком уровне (1−5% от совершаемых преступлений).

При этом негативные последствия такой коррупции несоизмеримо значительнее, чем прямой ущерб от хищений и взяток.

Например, низкое качество объектов капитального строительства, куда от положенных сметами миллиардов тратятся жалкие остатки, угрожает жизни людей.

Не менее опасны закупки устаревшего или неисправного медицинского оборудования. Таких примеров множество, а ценой чьих-то набитых карманов становятся человеческие жизни.

Проводимая в России антикоррупционная политика пока не дает ощутимых результатов. Полагаю, что необходимы кардинальные меры.

Во-первых, следует широко внедрять в систему государственных закупок институты общественного контроля.

Во-вторых, необходимо разработать правила материального стимулирования лиц, выявляющих подобные нарушения.

Борьба с коррупцией должна быть не менее выгодной, чем совершение коррупционных преступлений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов НИУ ВШЭ, в России взятки и хищения в сфере государственных закупок по своему объему достигают 50% соответствующих расходов федерального бюджета.

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