Москва, 20 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Сговоры и «откаты» стали неотъемлемой составляющей отечественной системы государственного заказа в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер Юридической группы «Атлант», Председатель коллегии адвокатов Сергей Квашенинников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«В силу своей специфики такие коррупционные преступления чрезвычайно латентны, ввиду чего их раскрываемость остается на низком уровне (1−5% от совершаемых преступлений).

При этом негативные последствия такой коррупции несоизмеримо значительнее, чем прямой ущерб от хищений и взяток.

Например, низкое качество объектов капитального строительства, куда от положенных сметами миллиардов тратятся жалкие остатки, угрожает жизни людей.

Не менее опасны закупки устаревшего или неисправного медицинского оборудования. Таких примеров множество, а ценой чьих-то набитых карманов становятся человеческие жизни.

Проводимая в России антикоррупционная политика пока не дает ощутимых результатов. Полагаю, что необходимы кардинальные меры.

Во-первых, следует широко внедрять в систему государственных закупок институты общественного контроля.

Во-вторых, необходимо разработать правила материального стимулирования лиц, выявляющих подобные нарушения.

Борьба с коррупцией должна быть не менее выгодной, чем совершение коррупционных преступлений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов НИУ ВШЭ, в России взятки и хищения в сфере государственных закупок по своему объему достигают 50% соответствующих расходов федерального бюджета.

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