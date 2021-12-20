Чита, 20 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, несмотря на достаточно сложную обстановку с распространением коронавируса, разрешил предприятиям общепита проведение новогодних банкетов с соблюдением ряда условий. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи, случаев проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

«Теперь необходимо направить уведомления об организации праздничных мероприятий в краевой Роспотребнадзор, в местную администрацию, либо в Минэкономразвития края, если предприятие общепита находится на территории Читы или Читинского района.

Сделать это нужно не позднее, чем за два календарных дня до проведения банкета. При этом, у всех сотрудников должен быть сертификат, либо QR-код, либо справка медицинской организации. То же самое касается и предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общественного питания», — пояснил заместитель губернатора Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 20 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 043 (+261 за минувшие сутки).

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