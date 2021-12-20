Петропавловск-Камчатский, , 14:16 — REGNUM На Камчатке износ котельных и ТЭЦ составляет около 41%, заявила ИА REGNUM заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. Тем не менее, в регионе в отопительный сезон 2020−2021 годов крупных аварий на котельных и ТЭЦ не происходило.

ТЭЦ-2 после аварии Цитата из youtube.com

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Она подчеркнула, что модернизацию оборудования котельных и ТЭЦ на Камчатке в 2021—2023 годах планируется вести за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов, а также собственных средств ресурсоснабжающих организаций в рамках инвестиционных проектов.

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Отметим, что на Камчатке относительно небольшой износ оборудования ТЭЦ и котельных. В Мурманской области он составляет 50%, а в Архангельской около 72%.