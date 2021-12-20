Пекин, 20 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пренебрегала здоровьем людей, а также предпринимала неэффективные меры по борьбе с пандемией, и попытки бывшего американского лидера обвинить в возникновении SARS-CoV-2 других или сместить фокус внимания в этом вопросе не изменят этого факта. Об этом 20 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

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Как напомнил брифинге официальный представитель китайского МИД, за время нахождения у власти в США Трампа и его администрации общее число выявленных в стране случаев заражения коронавирусом превысило 24 млн, а суммарное количество летальных исходов от COVID-19 — 410 тыс.

«Независимо от того, будут ли эти лицемерные политики пытаться перекладывать на других вину или отвлекать внимание, это не сможет изменить того обстоятельства, что они пренебрегли жизнями и здоровьем людей и что их противоэпидемиологические меры были неэффективны», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая считают экс-президента США Дональда Трампа «лицемерным политиком», не соответствующие действительности заявления которого не могут изменить реальные факты.

Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что компенсации миру за возникновение SARS-CoV-2 должен выплатить Китай.