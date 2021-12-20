Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, 20 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Пролежавший в земле и вымытый на берег реки опасный предмет разминировали с помощью специально приглашенных специалистов-взрывотехников, сообщили 20 декабря в пресс-службе МВД по региону.

09.мвд.рф Мина

Как уточнили в полиции, снаряд обнаружил 17 декабря 33-летний житель села Псемен. Он сообщил о находке в полицию Зеленчукского района, после чего место было оцеплено и вызваны взрывотехники.

«На правом берегу реки Большая Лаба при прогулке он обнаружил ржавый металлический предмет внешне схожий с миной времен Великой Отечественной войны. Сотрудники полиции обеспечили оцепление и взяли под охрану место обнаружения опасной находки. Снаряд будет разминирован с участием специалиста-взрывотехника», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на территории Карачаево-Черкесии велись ожесточенные бои с фашистскими оккупантами. Снаряды и мины находят в земле до сих пор, спустя уже более 75 лет.