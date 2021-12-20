Новосибирск, 20 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области число заразившихся коронавирусом понемногу снижается пятую неделю подряд. Однако ситуация остаётся напряжённой. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«По сравнению с предыдущей неделей уменьшение количества выявленных случаев — на 1%: минус 31 случай, — цитируют «Новосибирские новости» Щербатова. — Необходимо продолжать профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе соблюдать социальную дистанцию и масочный режим».

По официальным данным за прошлую неделю от коронавируса привились 92 тысячи человек. Первый компонент вакцины получили 1,32 млн новосибирцев.

При этом, по словам первого заместителя мэра Новосибирска Бориса Буреева, «79 школ — с подтверждёнными диагнозами у детей, 175 классов — на карантине».