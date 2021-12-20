Баку, 20 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR открыла автозаправочную станцию (АЗС) на участке дороги в Сюникской области Армении Горис — Капан, перешедшем под контроль Баку. Об этом сообщает агентство Report.

Nikatv.ru На АЗС

По данным журналистов, в открытии АЗС принял участие глава компании Ровнаг Абдуллаев. Станция работает на самообслуживании. На ней продаётся бензин марок АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо.

Сообщается, что на АЗС смогут заправляться любые виды автомобилей. Расплатиться там можно будет любой валютой.

Напомним, Азербайджан установил таможенные посты на дороге Горис — Капан 11 ноября. Силовики заняли который участок, который, по советским картам, заходит на подконтрольную Баку территорию.