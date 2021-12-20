Джакарта, 20 декабря 2021, 14:12 — REGNUM Правительство Индонезии вводит запрет на въезд в страну для граждан Великобритании, Норвегии и Дании, сообщает CNN Indonesia.
Ранее правительство Индонезии закрыло двери для иностранцев, которые прибыли из ЮАР, Гонконга и других стран Африки.
Власти Индонезии начали усиливать охрану границ как по воздуху, так и по морю. Это сделано для предотвращения распространения штамма «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство Индонезии не планирует полностью закрывать границы.
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