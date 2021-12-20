Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Следующая игра серии Mass Effect, которая пока не имеет названия, похоже, будет создана на «движке» Unreal Engine. Об этом 20 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Mass Effect

Журналисты обратили внимание, что студия BioWare разместила в сети вакансии для программистов, в объявлениях отмечается, что соискатели должны иметь опыт работы с Unreal Engine четвёртой и пятой версий. «BioWare нанимает талантливых программистов с опытом UE 4/5! Присоединяйтесь к нашей команде и работайте с нами над следующей игрой Mass Effect!», — написала компания.

Издание также отметило, что в удалённом объявлении о вакансии на должность старшего технического руководителя упоминалось, что предпочтение будет отдано специалисту, который ранее работал с «Unreal Engine 4+». «Это был выбор команды (переход на Unreal Engine — ИА REGNUM), создавшей игру», — заявил известный журналист, инсайдер и автор портала VentureBeat Джефф Грабб.

Напомним, оригинальная трилогия Mass Effect была создана на основе Unreal Engine 3, впоследствии BioWare перешла на «движок» Frostbite компании Electronic Arts. Игра Mass Effect: Andromeda создавалась на основе его третьей версии.

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