Чита, 20 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Забайкалье после вмешательства прокуратуры произведены выплаты медицинским работникам за работу с пациентами, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и из групп риска в сумме 44 млн рублей. Подробности сегодня, 20 декабря, сообщает пресс служба надзорного органа.

Peggy Marco Зарплата

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Установлено, что в 2020 году постановлением регионального правительства в состав указанной выплаты был включен районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Вместе с тем по трудовому законодательству районный коэффициент и надбавка должны были начисляться сверх соответствующей выплаты.

Прокуратура принесла протест на соответствующее положение правового акта, а после его отклонения оспорила его в судебном порядке. С учетом решений апелляционной и кассационной инстанции требования прокурора удовлетворены. После вмешательства надзорного ведомства региональное правительство определило порядок выплаты районного коэффициента.

В настоящее время права 7,5 тыс. работников медицинских организаций восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным дозвонились сотрудники Забайкалпожспаса из села Мангут (Кыринский район Забайкальского края) и рассказали о маленьких зарплатах. Реакция последовала практически мгновенно: прокуратура региона тут же заявила о начале проверки правильности начисления и выплаты им заработной платы, а также достаточности бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края.

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