Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Корпус корвета «Проворный» (проект 20 385), на котором вечером 17 декабря возник масштабный пожар, удалось спасти. Надстройка корабля уничтожена и должна быть построена заново. Это следует из сообщения пресс-службы «Северной верфи», на которой строится корабль.

Судостроительный завод Северная верфь Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты осмотрели «Проворный» после полной ликвидации пожара, продолжавшегося до позднего вечера 18 декабря.

«Предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было», — заявили на «Северной верфи».

Там отметили, что со «Средне-Невским» судостроительным заводом» уже ведутся переговоры о строительстве новой надстройки.

Кроме того, в пресс-службе сообщили о том, что около ста рабочих провели откачку воды и просушку поверхностей корабля для предотвращения замерзания воды, попавшей в ходе тушения пожара в трюмы корвета. Также сотрудники верфи провели очистку помещений от последствий пожара.

Причины пожара на «Северной верфи» огласить пока не готовы, для этого специальной комиссии потребуется несколько недель. Оценку ущерба проведёт комиссия из представителей завода и ОСК, она уже приступила к работе.

Напомним, пожар на «Проворном» тушили по четвёртому номеру сложности, к борьбе с огнём были привлечены 168 человек и 42 единицы техники от МЧС. Пожар начался 17 декабря около 18 часов, к 22:49 огонь был локализован. В течение дня 18 декабря велось тушение отдельных очагов горения и разборка завалов. В ходе тушения пожара пострадали трое пожарных. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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