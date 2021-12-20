Рига, , 14:23 — REGNUM Латвия стала основной целью гибридной атаки со стороны Белоруссии, на это указывает растущее число нелегальных мигрантов на границе. С таким заявлением выступил 20 декабря госсекретарь латвийского министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

На границе Латвии Gpk.gov.by

По его словам, в начале прошлой недели можно было говорить о деэскалации ситуации на границе, однако последние данные свидетельствуют о том, что Латвия стала «основной целью гибридной атаки». Так, за сутки зафиксировано свыше 70−80 попыток нелегального пересечения государственной границы.

«За последние сутки таких попыток было более 45», — сказал Трофимов в эфире местного телеканала TV3.

Он отметил, что люди на границе перемещаются очень быстро, и потому, вероятно, организованно. «Автор этого сценария в соседней стране» таким образом стремится достичь своих целей.

Латвийское правительство, добавил госсекретарь МВД, решило выделить деньги, удлинить временный забор на границе с Белоруссией ещё на 22,8 км. Сейчас его длина — 37 км. Также будет построена постоянная пограничная инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Латвия приступила к сооружению заграждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, чтобы пресечь нелегальную миграцию на территорию ЕС.

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