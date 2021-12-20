Кабул, , 14:07 — REGNUM Сотрудники службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре объявили об аресте двух человек после убийства шести членов одной семьи. Как сообщает «Шафакна Афганистан» со ссылкой на Национальное телевидение, несколько дней назад задержанные «с особой жестокостью» убили шестерых членов одной семьи в уезде районе Куз Кунар провинции Нангархар.

Арест Nbmlawyers.com

Мотив этого массового убийства пока не ясен.

Преступность, включая убийства, похищения и вооруженные ограбления, остается серьезной проблемой в городах, и, как сообщается, в последнее время она возросла.

Бедность и безработица, отсутствие безопасности и некомпетентность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются основными факторами увеличения числа уголовных преступлений.