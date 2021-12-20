Севастополь, 20 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовала 20 декабря пресс-служба правительства города. Накануне, 19 декабря, было выявлено 111 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«36 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 68 и 93 лет», — приводит пресс-служба последние данные.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Севастополе достигло 52 007, из них выздоровевшими признаны 48 348 человек. Скончались на утро 20 декабря 1 808 пациентов с COVID-19.

По последним данным, в регионе против коронавируса привились 267,6 тыс. человек, оба этапа вакцинации прошли 250 503 жителя региона.